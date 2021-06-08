اليوم السابع
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مجلس الأمن الدولى يوافق على ولاية ثانية للأمين العام للأمم المتحدة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 05:06 م
مجلس الأمن الدولى يوافق على ولاية ثانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
كتب وكالات

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أعلن مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، موافقته على تولى أنطونيو جوتيريش، منصب الأمين العام للأمم المتحدة لولاية ثانية، حسبما أفاد موقع "الشرق بلومبرج" .

 

وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورجنسون، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لولاية ثانية، بحسب "روسيا اليوم".

 

وأوضح يورجنسون، الذى يشغل منصب رئيس المجلس لشهر يونيو، أن أعضاء مجلس الأمن وهم 193 عضوا، أوصوا بأن يتم إعادة تعيين غوتيريش لمدة خمس سنوات أخرى اعتبارا من 1 يناير 2022.

 

وقال يورجنسون إن الجمعية العامة للأمم المتحجة ستجتمع على الأرجح فى 18 يونيو، لتأكيد التعيين.

 

 

 

 


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أنطونيو جوتيريش

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