مباحث المصنفات تضبط مدير قناة فضائية غير مرخصة فى شارع الهرم

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات وإنشاء وإدارة القنوات الفضائية وبث مواد إعلامية بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإتخاذه من شركة الإنتاج الفنى المملوكة له بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مقراً لإدارة قناة فضائية "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم التقابل مع شقيق مالك القناة "يعمل مخرج ومذيع بالقناة، مقيم بمحافظة أسيوط"، وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط معدات وتجهيزات القناة الفضائية المشار إليها عبارة عن (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" موصل بوحدة تخزين محملان ببرامج مونتاج وبرنامج لرفع المحتوى الإلكترونى الخاص بالقناة إلى القمر الصناعى وإعادة بثه على المشاهدين، ومحملة ببرامج ومواد يتم بثها على القناة ومنها برنامجين من إخراج المتهم المضبوط- الهاتف المحمول الخاص بالمتهم المضبوط، وتبين أنه يتم من خلاله إجراء المداخلات مع المشاهدين كما تبين من فحص الهاتف أنه يستخدم فى إدارة قناة على موقع يوتيوب "بدون ترخيص" يتم استغلالها فى إعادة ما يتم بثه على القناة محل الضبط).

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتفتيش اعترف بإدارته للقناة لصالح شقيقه الهارب مالك القناة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

يشار إلى سابقة اتهام المتهم الهارب بإنشاء وإدارة ذات القناة "بدون ترخيص"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.