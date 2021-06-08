مباحث المصنفات تداهم استديو تسجيل صوتى بدون ترخيص فى الهرم

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة ستوديو تسجيل صوتى – بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الإستوديو المشار إليه، وتم ضبط (المدير المسئول)، وبالتفتيش أمكن ضبط (وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوتى وبفحصها تبين أنه محمل عليها برامج مونتاج وكذا العديد من المصنفات تستخدم دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأدبية والمادية – أجهزة وأدوات لتسجيل الصوت) ، وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بإدارته للاستوديو، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.