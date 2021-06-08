لقطات لغرق الشوارع والسيارات في مياه الفيضانات بولاية المانية.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تعرضت أجزاء كبيرة في ألمانيا لفيضانات عارمة وغمرت المياه الطرقات خلال اليومين الماضيين، وأغرقت الأمطار الأنفاق في غرب ولاية سكسونيا، وعرضت شبكة يورو نيوز لقطات جديدة من مشاهد غرق الشوارع والسيارات في مياه الفيضانات فيما انتشرت فرق الإنقاذ في المناطق المتضررة لإغاثة المنكوبين في الحوادث.

واندفعت المياه في الشوارع وغمرت السيارات في بيرث السدورف الواقعة بولاية ساكسونيا، وقامت فرق الإطفاء بضخ المياه الموحلة خارج المنازل، وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات للسكان بسبب سوء الطقس.



سيارة غارقة فى مياه النفق



رجال الاطفاء فى شوارع المانيا

وفى إطار مواجهة الأمطار الغزيرة التي تصل للفيضانات، صوت البرلمان الدنماركي، منذ أيام بأغلبية 85 صوتاً ضد 12 لمصلحة مشروع بناء جزيرة صناعية في العاصمة كوبنهاجن بكلفة 20 مليار كرونة (3.3 مليار دولار)، سيسكنها 35 ألف نسمة، وسيتم ربط الجزيرة بقلب المدينة عبر نفق بحري وطريق.



غرق الشوارع فى الفيضانات



امطار غزيرة فى المانيا

ومن المقرر أن يبدأ العمل في تشييد الجزيرة الصناعية في 2035، وأن يكتمل في العام 2070. وتبلغ مساحة الجزيرة التي تقرر أن تحمل اسم "لاينتهولمن"، ثلاثة كيلو مترات مربعة.

الدنمارك تواجه الفيضانات المستقبلية وستعمل أيضاً كمصدّ لحماية كوبنهاجن العاصمة من الفيضانات المحتملة في المستقبل، الناجمة عن ارتفاع مستويات سطح البحر.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكي راسموسين قد اقترحت المشروع في 2018، لكنه واجه انتقادات طالبت الحكومة بدراسة ممحصة للعواقب البيئية؛ بسبب أعمال الإنشاء والتشييد.