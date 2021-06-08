اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:06 م
أكرم القصاص
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لأول مرة فى مصر.. طلعت مصطفى تطلق خدمة إلكترونية لحجز الوحدات بمدينة "نور"

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:38 ص
لأول مرة فى مصر.. طلعت مصطفى تطلق خدمة إلكترونية لحجز الوحدات بمدينة "نور" مدينة نور

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فتحت مجموعة طلعت مصطفى اليوم باب الحجز على المرحلة الأولى من مشروعها الجديد «مدينة نور» أمام العاصمة الإدارية الجديدة.
 
مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (1)
 
وأعلنت طلعت مصطفى عن إطلاق آلية جديدة فى السوق العقارى المصري، تسمح للعملاء بحجز وحداتهم إلكترونيا، فى ظل التحركات التى تقوم بها المجموعة لرقمنة كافة الإجراءات وللحفاظ على سلامة العملاء، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى http://Ecommerce.tmg.com.eg ، والذى سيتمكن العميل من خلاله بالتسجيل لحجز الوحدة.
 
مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (2)
 
وبعد تسجيل العميل لبياناته سيقوم أحد ممثلى المبيعات بالتواصل معه عبر تطبيق "زووم" لعرض الوحدات المتاحة بمختلف المساحات لمشاهدتها بكافة تفاصيلها وأيضا عرض التصميمات الخاصة بالمشروع والواجهات وكافة الخدمات التى يتمتع بها، بالإضافة إلى استعراض أنظمة السداد التى تتيحها المجموعة.
 
مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (3)
 
وتقدم طلعت مصطفى تسهيلات فى السداد تطبق لأول مرة فى السوق العقارية تصل مدتها الى 15 عاما، وتضمنت تلك المرحلة أنماط سكن متعددة تلاءم فئات الدخل المتنوعة، حيث تبدأ دفعة حجز الوحدات بمبلغ لا يتجاوز الـ 37.900 جنيه، وبأقساط تبدأ من 3790 جنيها، ما يلبى تطلعات شريحة كبيرة ، من بينهم الشباب.
 
مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (4)
 

مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (5)
 

مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (6)
 

مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (7)
 

مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (8)
 

مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (9)
 

مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (10)
 
 

طلعت مصطفى

مدينة نور

العاصمة الاداري

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