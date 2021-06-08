كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام ؟.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" في التقرير التالى أسئلة وإجاباتها تلخص آلية وضوابط أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات 2021.

ـ متى تبدأ الامتحانات؟

ـ تنطلق يوم 10 يوليو 2021 وتستمر حتى 2 أغسطس.

ـ هل يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان ورقيا أم إلكترونيا؟

ـ الطلاب الراسبين والمنازل يؤدون الامتحانات ورقيا وتصحح إلكترونيا.

ـ الطلاب النظاميين يؤدون الامتحان تابلت وبابل شيت.

ـ كيف يجيب الطالب على الأسئلة؟

ـ يجيب عنها في البابل شيت ثم التابلت.

ـ البابل شيت أم التابلت الأساس في الامتحانات؟

ـ الأولوية في الإجابة للبابل شيت والزامى على الطالب.

ـ هل الطالب مجبر على الإجابة في البابل شيت؟

ـ الإجابة في البابل شيت الأساس ثم يقوم برصد الإجابات على التابلت.

ـ كيف يكون شكل الأسئلة في الامتحانات؟

ـ الأسئلة ستكون اختيار من متعدد.

ـ الامتحان سيكون أسئلة موحدة لجميع الطلاب عدا 3 مواد.

ـ العربى واللغتين الأولى والثانية ستختلف الأسئلة بين طلاب علمى وأدبى.

ـ هل الطالب مجبر على حيازة التابلت يوميا أثناء الامتحان؟

ـ ليس بالضرورى إذا اختار الإجابة في البابل شيت فقط.

ـ كيف يجيب الطالب عن الأسئلة؟

ـ يجيب باستخدام القلم الرصاص في البابل شيت.

ـ كيف يختار الإجابات في الأسئلة؟

ـ يجب على الطالب اختيار إجابة واحدة فقط.

ـ ما الهدف من رصد الإجابات على التابلت؟

ـ تسجيل الإجابات فى التابلت تطمئن الطالب، ولن يخشى الطالب مشكلات الخوادم إذا سجل الإجابات ورقيا، ورصد الإجابة على التابلت يضمن نسخة إضافية من الإجابات.

ـ ما هي محظورات الامتحانات؟

ـ يحظر على الطالب اختيار أكثر من إجابة في نفس الجزئية.

ـ يحظر حمل التليفون المحمول داخل اللجنة.

ـ يحظر عليه تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل.

كيف يؤدى طلاب مدارس اللغات الامتحانات؟

ـ ستقدم الوزارة للطلاب مدارس اللغات الامتحان الورقي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية "معا" لاختيار ما يناسبهم منها.

ـ هل سيدخل الطالب الامتحان بالكتاب الورقى؟

ـ مسموح لطلاب الثانوية العامة بتحميل كتاب الوزارة الخاص بمادة الامتحان على التابلت الذي يتم الامتحان عليه.

ـ هل مسموح للطالب دخول الامتحان بغير كتاب المدرسة؟

ـ لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بأى كتاب آخر غير كتاب المادة فقط .

ـ هل سيحصل الطالب على وقت إضافى لكتابة الأسئلة على التابلت؟

ـ سيمنح الطلاب وقتا إضافيا لكتاب الأسئلة على التابلت ورصدها داخل الأجهزة.

ـ كيف يتم تصحيح أسئلة الامتحانات بين البابل شيت والتابلت؟

ـ إذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت.

ـ أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة التابلت.

ـ في حالة اختلاف الإجابات كلها لن يحصل الطالب على الدرجة.