كيف يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام ؟.. اعرف التفاصيل

يقدم "اليوم السابع" في التقرير التالى أسئلة وإجاباتها تلخص آلية وضوابط أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات 2021.
ـ متى تبدأ الامتحانات؟
ـ تنطلق يوم 10 يوليو 2021 وتستمر حتى 2 أغسطس.
ـ هل يؤدى طلاب الثانوية العامة الامتحان ورقيا أم إلكترونيا؟
ـ الطلاب الراسبين والمنازل يؤدون الامتحانات ورقيا وتصحح إلكترونيا.
ـ الطلاب النظاميين يؤدون الامتحان تابلت وبابل شيت.
ـ كيف يجيب الطالب على الأسئلة؟
ـ يجيب عنها في البابل شيت ثم التابلت.
ـ البابل شيت أم التابلت الأساس في الامتحانات؟
ـ الأولوية في الإجابة للبابل شيت والزامى على الطالب.
ـ هل الطالب مجبر على الإجابة في البابل شيت؟
ـ الإجابة في البابل شيت الأساس ثم يقوم برصد الإجابات على التابلت.
ـ كيف يكون شكل الأسئلة في الامتحانات؟
ـ الأسئلة ستكون اختيار من متعدد.
ـ الامتحان سيكون أسئلة موحدة لجميع الطلاب عدا 3 مواد.
ـ العربى واللغتين الأولى والثانية ستختلف الأسئلة بين طلاب علمى وأدبى.
ـ هل الطالب مجبر على حيازة التابلت يوميا أثناء الامتحان؟
ـ ليس بالضرورى إذا اختار الإجابة في البابل شيت فقط.
ـ كيف يجيب الطالب عن الأسئلة؟
ـ يجيب باستخدام القلم الرصاص في البابل شيت.
ـ كيف يختار الإجابات في الأسئلة؟
ـ يجب على الطالب اختيار إجابة واحدة فقط.
ـ ما الهدف من رصد الإجابات على التابلت؟
ـ تسجيل الإجابات فى التابلت تطمئن الطالب، ولن يخشى الطالب مشكلات الخوادم إذا سجل الإجابات ورقيا، ورصد الإجابة على التابلت يضمن نسخة إضافية من الإجابات.
ـ ما هي محظورات الامتحانات؟
ـ يحظر على الطالب اختيار أكثر من إجابة في نفس الجزئية.
ـ يحظر حمل التليفون المحمول داخل اللجنة.
ـ يحظر عليه تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على مواقع التواصل.
كيف يؤدى طلاب مدارس اللغات الامتحانات؟
ـ ستقدم الوزارة للطلاب مدارس اللغات الامتحان الورقي باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية "معا" لاختيار ما يناسبهم منها.
ـ هل سيدخل الطالب الامتحان بالكتاب الورقى؟
ـ مسموح لطلاب الثانوية العامة بتحميل كتاب الوزارة الخاص بمادة الامتحان على التابلت الذي يتم الامتحان عليه.
ـ هل مسموح للطالب دخول الامتحان بغير كتاب المدرسة؟
ـ لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بأى كتاب آخر غير كتاب المادة فقط .
ـ هل سيحصل الطالب على وقت إضافى لكتابة الأسئلة على التابلت؟
ـ سيمنح الطلاب وقتا إضافيا لكتاب الأسئلة على التابلت ورصدها داخل الأجهزة.
ـ كيف يتم تصحيح أسئلة الامتحانات بين البابل شيت والتابلت؟
ـ إذا اختلفت الإجابات ولا توجد مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة البابل شيت.
ـ أما إذا اختلفت الإجابات وهناك مشكلة في قراءة البابل شيت سيتم اعتماد إجابة التابلت.
ـ في حالة اختلاف الإجابات كلها لن يحصل الطالب على الدرجة.
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