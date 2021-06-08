قصة إحلال الميكروباص المتهالك.. خطوات حصولك على سيارة جديدة ضمن مبادرة التخريد

كتب إسلام سعيد

تواصل الحكومة العمل بقوة على مبادرة إحلال السيارات ، والتي جري تعديلها خلال الفترة الأخيرة، لتشمل تسهيلات أوسع للراغبين في الاستفادة من المبادرة خاصة السيارات الميكروباص التي مر علي تاريخ تصنيعها 20 سنة فأكثر، حسب التفاصيل التالية..

- ضم سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر لمبادرة التخريد.

- لو عندك ميكروباص بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر يمكن الاستفادة من المبادرة.

- السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com اعتبارًا من شهر يوليو 2021.

- صرف حافز أخضر بنسبة 25٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.

- أسعار الميكروباص التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق.

- نسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.

- أصحاب سيارات الميكروباص يتمتعون اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات التى تم إقرارها مؤخرًا للملاكى والأجرة

- تسهيل إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك على مالكي الميكروباص.

- السماح بتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى عبر موقع جو جرين.

- الحكومة وافقت على اعتماد بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة».

- السماح باستعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية، منها: الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.