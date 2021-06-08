اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قائد القيادة المركزية الأمريكية: أتممنا نصف عملية الانسحاب من أفغانستان

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:00 ص
قائد القيادة المركزية الأمريكية: أتممنا نصف عملية الانسحاب من أفغانستان ماكينزى
(أ ش أ)

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 أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، أن القوات الأمريكية أتمت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وستكون قادرة علي إنهاء العملية بالكامل بحلول سبتمبر القادم.

وأعلن ماكينزي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم "سيكون لنا سفارة في أفغانستان وسيكون من مسؤولية الحكومة الأفغانية حمايتها".

وأشار ماكينزي إلي أن إيران لا تزال تشكل التهديد الأول لاستقرار المنطقة، لافتا إلي أن "وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط رادعا لها".

وقال ماكينزي :"وجودنا في سوريا مرتبط بمحاربة تنظيم /داعش/"، مؤكدا أن "التنظيم مازال قادرا على نشر العنف".

وحول الوضع في العراق،  أوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن قواته تشهد ضغوطا متزايدة من جماعات مسلحة تريد إخراجها من العراق، حيث لجأ بعضها لطائرات مسيرة صغيرة، وقال "إن التهديد من الهجمات عبر الطائرات المسيرة مقلق للغاية، ولدينا مجموعة من الإجراءات للدفاع عن أنفسنا".

وأكد أن القوات الأمريكية لا تقوم بأي عمليات قتالية في العراق، معربا عن سعادته بالطريقة التي تسير بها الأمور في العراق.

واشار إلي أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من حكومة بغداد.

 

 

 


القوات الأمريكية

واشنطن

العراق

اخبار العراق

العراق اليوم

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