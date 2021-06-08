اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:18 م
أكرم القصاص
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في اليوم الأول لطرح مدينة "نور" .. إقبال كبير لشراء وحدات مشروع طلعت مصطفى الجديد.. صور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 06:27 م
في اليوم الأول لطرح مدينة "نور" .. إقبال كبير لشراء وحدات مشروع طلعت مصطفى الجديد.. صور طرح وحدات مشروع مدينة "نور"

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شهد اليوم الأول لطرح وحدات مشروع مدينة "نور" من مجموعة طلعت مصطفى إقبالاً كبيراً من المواطنين. حيث شهدت جميع فروع مبيعات طلعت مصطفى توافد عدد كبير من العملاء للحجز والشراء في المشروع الجديد، والذي يقع على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة. 
 
وتقدم  شركة طلعت مصطفى تسهيلات غير مسبوقة في أنظمة السداد لتتاح فرص التملك أمام شرائح كبيرة من المجتمع، حيث يمكن شراء الوحدات بمقدم حجز لا يتجاوز 37.900 جنيه، وبأقساط 3790 جنيه، فضلا عن طرح مجموعة من الفيلات ذات الاطلالات المميزة بمساحات تبدأ من 195 متر مربع، بمقدم حجز 132.750 جنيه، وأقساط 12.920 جنيه.
 
وتتيح مجموعة طلعت مصطفي خدمة جديدة لعملائها مع فتح باب الحجز في مشروع" مدينة نور"، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الالكتروني http://Ecommerce.tmg.com.eg للاطلاع علي تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز الكترونيا وسداد دفعة الحجز أون لاين .
 
مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (1)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (2)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (3)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (4)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (5)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (6)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (7)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (8)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (9)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (10)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (11)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (12)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (13)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (14)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (15)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (16)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (17)
 

مشروع مدينة نور - مجموعة طلعت مصطفى (18)
 
 

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