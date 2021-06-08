فاو تطلق مبادرة بـ104 ملايين دولار لمكافحة التصحر بـ11 دولة أفريقية وآسيوية

كتبت : نهي الطويل

قام مرفق البيئة العالمي التابع لمنظمة الفاو، باطلاق برنامج قدره 104 ملايين دولار في 11 دولة افريقية وآسيوية للحفاظ علي الأراضي الجافة من تأثير التغيرات المناخية وهي الأراضي التي لا يصل إليها قدر كبير من المياه.

ويسمي برنامج بـ"تأثير الإدارة المستدامة للغابات" ويشمل المناطق الطبيعية المستدامة للأراضي الجافة وسيتم تنفيذه بالشراكة مع الاتحاد الدولي للحفاظ علي الطبيعة والبنك الدولي والصندوق العالمي للحياة البرية.

ويشمل نطاق عمل البرنامج مناطق المياومبو والموبان جنوب القارة الافريقية، ومناطق السافانا في شرق وغرب أفريقيا، ومناطق الحشائش الخضراء والسافانا والشجيرات وسط اسيا.

ومن خلال الادارة المستدامة للغابات سوف يحافظ البرنامج علي الأراضي الجافة في كل من أنجولا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، كينيا، ملوي، موزمبيق، ناميبيا، تانزانيا، زيمبابوي، كزاخستان، ومنغوليا.

وخلال خمس سنوات، سوف يحافظ البرنامج علي 12 مليون هكتار من الأراضي الجافة بما فيها الحفاظ علي التنوع البيئي في 1.1 مليون هكتار، وتفادي تصحر الغابات في 10 الاف هكتار، اصلاح مليون هكتار من الغابات التي تصحرت بالفعل, وتحسين ادارة 1.6 مليون هكتار من الأراضي المحمية، وسوف يقلل البرنامج الانبعاثات بمقدار 34.6 مليون طن ويحقق فائدة مباشرة لمليون شخص.