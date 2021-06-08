اليوم السابع
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فاوتشى يحث الأمريكيين على سرعة التطعيم لمواجهة السلالة الهندية لكورونا

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:00 م
فاوتشى يحث الأمريكيين على سرعة التطعيم لمواجهة السلالة الهندية لكورونا أنتونى فاوتشى كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض
واشنطن /أ ش أ/

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حث كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتونى فاوتشي، جميع المواطنين فى الولايات المتحدة على تلقى لقاحات كورونا، وذلك فى ظل وصول نسبة الإصابة بالسلالة الهندية من فيروس كورونا - شديدة العدوى - أكثر من 6 بالمائة من إجمالى عدد الإصابات فى الولايات المتحدة.

وحذر فاوتشى فى تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من أن سلالة دلتا أصبحت منتشرة بشكل أساسى فى المملكة المتحدة حيث يبدو أن قابليتها للانتقال "أكبر" من سلالة ألفا، والمعروفة أيضًا باسم B.11.7، والتى كانت الأكثر انتشارًا فى البلاد بعد اكتشافها لأول مرة.

وقال "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك فى الولايات المتحدة"، داعيًا إلى تلقى التطعيمات، بما فى ذلك الجرعة الثانية، لمكافحة انتشار الإصابات، مؤكدا أن جرعتين من لقاح بايونتك أو أسترازينكا "فعالتان" ضد سلالة دلتا.

وأشار إلى أنه بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى للقاحين، كان كلاهما فعالاً بنسبة 33 بالمائة ضد الالتهابات المصحوبة بأعراض من سلالة دلتا، مضيفًا أن البيانات تظهر "سبب أهمية الجرعة الثانية".

وانتشرت سلالة دلتا، المعروفة بالاسم العلمى B1617.2، من الهند إلى 60 دولة، بما فى ذلك المملكة المتحدة، حيث أصبحت السلالة السائدة التى تشكل أكثر من 60 بالمائة من الحالات.

وأصبحت سلالة ألفا، التى تم العثور عليها فى الأصل فى المملكة المتحدة، السلالة المهيمنة فى الولايات المتحدة بحلول أبريل، مما يشير إلى أن سلالة دلتا يمكن أن تشابهها.

وتم التعرف على سلالة دلتا لأول مرة فى الهند، ووصل معدل الإصابة إلى أكثر من 400 ألف حالة مؤكدة فى يوم واحد فى منتصف شهر مايو.

 


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