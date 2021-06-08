غادة والى: سيادة القانون على البحار ضرورية لحماية المحيطات

ريهام عبد الله

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن سيادة القانون على البحار، ضرورية للحفاظ على المحيطات، وحماية سبل عيش 3 مليارات شخص، يعتمدون على البحار والمحيطات.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"سيادة القانون في البحر ضرورية من أجل حماية المحيطات، وحماية سبل عيش 3 مليار شخص يعتمدون عليها".



الدكتورة غادة والى

وتابعت :"مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، يساعد البلدان على مكافحة الصيد غير القانوني والتهرب الضريبي المرتبط بالفساد والاحتيال".

ومن جهته احتفى جلين مايلز السفير الأسترالى لدى القاهرة، باليوم العالمى للمحيطات، مشيرا إلى أن حماية الحياة البحرية، والمحيطات من أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن أستراليا تتخذ اجراءات لحماية الأنظمة البيئية.

وقال مايلز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "حماية الحياة تحت الماء، وعلى الأرض هما من أهداف التنمية المستدامة التي تتخذ أستراليا إجراءات بشأنها للمساعدة في حماية أنظمتنا البيئية فى اليوم العالمى للمحيطات".

وفى سياق متصل احتفى بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، باليوم العالمى للمحيطات، وأشاد بثنائى بريطانى "ستيف ومونيكا"، فى مجهوداتهما للحفاظ على الجمال الطبيعى لساحل كورنوال، قائلا :" أنا فخور بأن المملكة المتحدة قامت بحماية أكثر من 4.3 مليون كيلومتر مربع من محيطات العالم".

وقال جونسون، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "اليوم العالمى للمحيطات، وقبل قمة السبعة، أود أن أشيد بمونيكا وستيف، لعملهما الرائع في الحفاظ على الجمال الطبيعي لساحل كورنوال، أنا فخور بأن المملكة المتحدة قامت بحماية أكثر من 4.3 مليون كيلومتر مربع من محيطات العالم".