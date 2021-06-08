عدوى الأظافر الفطرية وتغير لونها.. اعرف أسبابها وطرق العلاج

كتبت سماح لبيب

تغير لون الأظافر أو ظهور الفطريات قد يكون له دلالة على وجود مرض مزمن بالجسم، وتظهر أعراضه ومضاعفاته على الأطراف ومنها الأظافر، كما أن هناك مسببات أخرى لانتشار الفطريات عليها ولابد من استشارة الطبيب المختص للتعرف على السبب وعلاجه سريعا ، واكتشاف المرض الذى يصيب الجسم .

وذكر موقع " only my health " الطبى أن الإصابات الفطرية فى الأظافر هى عدوى فطرية تصيب الأظافر وتظهر على أشكال مختلفة منها السميكة ، والبيضاء ، والهشه وغيرها من الأشكال التى تؤلم منطقة الأظافر ، كما أن الظروف الدافئة والرطبة تخلق بيئة مواتية للفطر ومن أبرز أسباب الاصابة به هى :

١ النزول إلى حمام السباحة وانتشار الفطريات .



نزول حمام السباحة

٢ ارتداء الأظافر الصناعية التى تحبس الرطوبة وتعزز عدوى الأظافر وانتشار الفطريات .

٣ الاصابة بمرض السكرى الذى يؤثر بصورة مباشرة على الأطراف .

٤ اضطرابات الدورة الدموية مما يضعف وصول الدم إلى الأظافر والفطريات ويزيد من العدوى الفطرية.



الدورة الدموية

وأضاف التقرير الطبى أن هناك عددا من الأمراض المزمنة التى تسبب عدوى الأظافر الفطرية وتغير لونها ، ومنها: تليف الكبد ، والتهاب الأمعاء ، أمراض القلب الخلقية ، وأمراض الكلى ، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية التى تصيب الأظافر بالعدوى الفطرية.

وأشار التقرير إلى أن أبرز العلاجات اللازمة لالتهاب الأظافر، هى الكريمات الموضعية مثل الكريمات المضادة للفطريات، وأدوية علاجية ضد الفطريات عن طريق الفم وغيرها من العلاجات وفقا لحالة العدوى لكل مريض، إلا فى حالات الأمراض المزمنة التى تحتاج إلى علاجها أولا لتخفيف عدوى الأظافر، ولابد من استشارة الطبيب المختص سريعا قبل انتشار الفطريات بصورة مضاعفة على الأظافر .