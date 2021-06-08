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عبد المجيد تبون يحيى فنانى الجزائر بيومهم الوطنى وإحياء ذكرى الفنان على معاشى

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:35 م
عبد المجيد تبون يحيى فنانى الجزائر بيومهم الوطنى وإحياء ذكرى الفنان على معاشى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
كتب محمد تهامى زكى

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وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، التحية للفنانين والفنانات فى الجزائر، بمناسبة يومهم الوطنى، الذى يوافق اليوم، الثلاثاء، الثامن من يونيو، وأيضا إحياء ذكرى الفنان على معاشى، التى اغتالته قوات الاستعمار الفرنسى يوم 8 يونيو عام 1958.

وكتب تبون، عبر حسابه على فيس بوك: "أحيّى كل الفنّانات والفنانين الجزائريين، بمناسبة يومهم الوطنى، وأحيّى بالمناسبة أيضا كل من لا يزال يحمل فى قلبه ذكرى استشهاد على معاشى - رحمه الله".

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وتحتفى الجزائر باليوم الوطنى للفنان، الذى يصادف 8 يونيو من كل سنة، إحياء لذكرى اختطاف واغتيال الفنان المناضل على معاشى سنة 1958 فى مدينة تيارت، الذى أزعج قوات الاستعمار بأغانيه الوطنية.

وتحتفى وزارة الثقافة والفنون بالمناسبة بتنظيم عدد من التظاهرات فى دور الثقافة والمسارح، كما سيتم فى السياق توزيع أولى البطاقات الرقمية الخاصة بالفنانين، وفقا لما صرح به رئيس المجلس الوطنى للفنون والآداب محمد سارى، الذى أكد أن هيئته الاستشارية والتى تتمثل مهمتها الرئيسية فى منح البطاقة المهنية للفنانين، ستوزع أولى البطاقات المهنية الرقمية للفنانين اليوم، بمناسبة إحياء اليوم الوطنى للفنان.


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