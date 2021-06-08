طقس الخليج.. سماء غائمة بالسعودية وحار بالبحرين

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، عن حالة الطقس اليوم ، حيث تسود سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على أجزاء من المملكة

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية متفرقة على منطقة مكة المكرمة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الثلاثاء، صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون معتدلا الليلة.

الكويت

قالت مركز الأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن طقس اليوم الإثنين، سيكون ليلًا حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة .

أما نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة.