اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:05 م
أكرم القصاص
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ضبط مواد شديدة الانفجار من مخلفات داعش غربى بغداد

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 01:22 م
ضبط مواد شديدة الانفجار من مخلفات داعش غربى بغداد القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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تمكنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، من ضبط مواد شديدة الانفجار، وأعتدة وأسلحة غير مرخصة، من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى خلال عمليات بحث وتفتيش غربى العاصمة بغداد.
 

وذكرت القيادة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن " قوة من اللواء (22) في فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد تمكنت من ضبط (20) لترا من المواد المتفجرة، وصاروخ RBG7 من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة البو علوان غربي بغداد".
 

وأضافت أن "قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من ضبط (5) بنادق كلاشنكوف، و(6) مسدسات، و(530) إطلاقة عتاد بندقية كلاشنكوف مع (14) مخزن عتاد، (40) إطلاقة عتاد أسلحة في منطقة حي الجهاد".


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بغداد

العراق

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