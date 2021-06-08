ضبط صاحب مخبز استولى على 100 ألف جنيه من أموال الدعم بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1244) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .. أبرزها ضبط (2٫55 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (1٫24 طن "جمبرى – أسماك ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة .

وتمكنت الجهود من ضبط (4٫95 طن "أرز أبيض – سكر حر" ، 4200 عبوة "زيت طعام - مسلى") غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (2,86 طن "أرز تموينى ") غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه ، ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (أمين عهدة مجمع تابع لإحدى شركات تجارة الجملة - بمحافظة القاهرة)، وضبط (مالكة فرع إحدى شركات صرف المقررات التموينية – بمحافظة الغربية) ، وبحوزتها (1,5 طن "سكر تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء.

وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك خبز بلدى – بمحافظة الجيزة) ، لإستيلائه على (100,113جنيه من أموال الدعم) دون وجه حق من خلال التلاعب بمنظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (2٫6 طن بلاستيك مخلفات مستشفيات "مستلزمات إنتاج") غير مصرح بإستخدامها كونها "نفايات خطرة" ، وتشكل خطراً على الصحة العامة لإعادة تصنيعها وإدخالها فى عمليات التصنيع، لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع بلاستيك "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (قائد سيارة – بمحافظة البحيرة) وبحوزته (9٫75 طن "أسمدة زراعية" مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، وضبط (2 طن "أعلاف حيوانية") بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الحيوانى ، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.