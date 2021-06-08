صور.. بدء صلوات حفل تنصيب رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وأفريقيا

كتب: محمد الأحمدى

دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك لتعلن بدء صلوات حفل تنصيب.

المطران سامى فوزى رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ومطرانًا لإبروشية مصر على يد دكتور منير حنا أنيس رئيسأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذى تفرغ للخدمة الروحية، وذلك بحضور رؤساء الكنيسة الأسقفية حول العالم.









وتجرى مراسم تسليم وتسلُم القيادة وسط أجواء من الود والمحبة الروحية بين المطرانين، حيث بدأ الموكب فى الدخول ليعلن بدءالصلوات، إذ خرج المطران منير حنا من مقره يتقدمه الشمامسة ثم القساوسة والأساقفة الزائرون ثم المطران المنتخب، وصولًا إلى رئيسأساقفة الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

وبدأ بعدها يبدأ كورال الكنيسة في ترديد ترنيمة " وحيدة مجيدة كنيسة المسيح".

وكانت كاتدرائية جميع القديسين قد كثفت استعداداتها لاستقبال الحدث حيث أضاءت الكاتدرائية أنوارها التي تضاء في الاحتفالات الكبرى واستقبلت على مدار اليومين الماضيين عدد غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة حول العالم أبرزهم جوسيا فيرون الأمين العاملاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم وجاستن بادى رئيس أساقفة جنوب السودان ورئيس اتحاد كنائس جنوب الكرة الأرضية وحزقيال كوندو رئيس أساقفة السودان وفولى بيتش رئيس أساقفة إقليم الكنيسة الأنجليكانية بأمريكا الشمالية.

وفي سياق متصل، تستقبل الكنيسة عدد من رجال الدولة والشخصيات العامة التي أكدت حضورها في حفل خدمة تكريم المطرانبالإضافة إلى ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية وشعب الكنيسة.