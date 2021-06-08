شاهد تل العقارب عندما تصبح جنة على الأرض.. حياة جديدة لـ3 آلاف مواطن بالسيدة زينب

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اليوم السابع جولة بمشروع روضة السيدة بحى السيدة زينب بالقاهرة، والذى تم تسكينه منذ عامين، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، والذى غير حياة أكث من 3 آلاف نسمة للأفضل.

يذكر أن مشروع روضة السيدة، به 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.

وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.