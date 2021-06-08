اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد تل العقارب عندما تصبح جنة على الأرض.. حياة جديدة لـ3 آلاف مواطن بالسيدة زينب

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 05:00 م
شاهد تل العقارب عندما تصبح جنة على الأرض.. حياة جديدة لـ3 آلاف مواطن بالسيدة زينب منطقة روضة السيدة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى اليوم السابع جولة بمشروع روضة السيدة بحى السيدة زينب بالقاهرة، والذى تم تسكينه منذ عامين، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، والذى غير حياة أكث من 3 آلاف نسمة للأفضل.
 
 
يذكر أن مشروع روضة السيدة، به 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.
 
وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.

منطقة روضة السيدة

روضة السيدة زينب

تل العقارب

اخبار القاهرة

تطوير العشوائيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حلم مصر بلا عشوائيات يتحقق.. مشاريع أنقذت حياة الآلاف بالقاهرة.. تل العقارب تحولت لروضة السيدة.. "أهالينا" يجسد اهتمام الدولة بالمواطن.. "عين الحياة" أصبحت منطقة جذب سياحى.. ومثلث ماسبيرو يغير واجهة العاصمة

السبت، 22 مايو 2021 07:00 ص

تنفيذ مشروع "روضة السيدة 2" فور رفع مخلفات هدم 143 عقارا.. تسليم 700 وحدة بعد 18 شهرا وحفر الأساسات بعد العيد.. ومحافظة القاهرة تستكمل المراحل الأخرى خلال 3 سنوات.. والمخطط يشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة

الأربعاء، 05 مايو 2021 07:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة