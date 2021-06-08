شاهد اعترافات سورية قتلت جنينها واستخدمت جثته فى تهريب المخدرات

إيمان حنا

شهد الشارع السورى جريمة هزت أركانه، بعد أن بثت وزارة الداخلية السورية، فيديو يوضح اعترافات سيدة سورية مدمنة مخدرات وتتاجر بها، قامت بإجهاض جنينها، ولم تكتف بذلك بل احتفظت بجثته فى ثلاجة المنزل، لتستخدمها فى تهريب المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين، كونه من المستحيل أن يخطر ببال أحد، أن تقدم أم على استخدام جثمان طفلها فى نقل المخدرات، وفق وسائل الإعلام السورية

وكانت أجهزة مكافحة المخدرات بسوريا قد ألقت القبض على السفاحة متلبسة أثناء إحدى عمليات المداهمة .



العثور على الجنين وملابسه فى الثلاجة

ووفق اعترافات السفاحة، فإنها أجهضت الجنين فى الشهر الثامن من الحمل، وبعد إتماما العملية غادرت المستشفى إلى المنزل مصطحبة الجثة معها، ثم أقدمت على وضعها فى ثلاجة منزلها.

وبالفعل نجحت فى استخدام الجثة عدة مرات وفى كل مرة كانت تستخدمها ثم تعيدها للثلاجة استعددا لعملية التهريب التالية .

وأوضحت أنها تتعاطى المخدرات منذ 5 سنوات، وتتاجر بها بالتعاون مع زوجها المحبوس حاليا على ذمة قضية مخدرات، وقد لاقت الجريمة موجة غضب عارمة فى المجتمع السورى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.