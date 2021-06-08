سلطنة عُمان تفوز بعضوية المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة

إيمان حنا

فازت سلطنة عُمان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة للفترة (2022 – 2024)، وذلك بدعم من غالبية الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أُجريت أمس في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك. وفق بيان صحفى صادر عن سفارة السلطنة بالقاهرة.

وأكد الدكتور محمد بن عوض الحسان، المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة، أن هذا الفوز مكانة أخرى تتبوأها عُمان على المسرح الدولي، وقال: "سيتم اغتنام العضوية في هذا المجلس الدولي المهم لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية عُمان 2040".

ويأتي هذا الدعم القوي والأبرز من قبل المجتمع الدولي لسلطنة عُمان في هذا المحفل الاقتصادي والاجتماعي الأبرز، اعترافاً بدور السلطنة ومكانتها على الصعيد الدولي.

ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الايكوسوك) ثالث أعلى هيئة دولية بعد الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويتولى الإشراف على الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.