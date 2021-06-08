وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - النسخة الإنجليزية - أن كيم حث المسؤولين على بذل "جهود حثيثة " لتحسين الاقتصاد خلال الاجتماع مع كبار المسؤولين في اللجنة المركزية واللجان الإقليمية لحزب العمال الحاكم.

وقالت الوكالة "إن الاجتماع التشاورى، قبيل الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب، قد أجرى فحصًا مكثفًا للوضع التفصيلي لكل مجال فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الرئيسية للنصف الأخير من هذا العام، وناقش القضايا العملية ومواجهة الوضع".

وأضافت أن الزعيم الكورى الشمالى وضع خطة لإحداث "تغيير ملموس فى استقرار العمل الاقتصادى للدولة ومستوى المعيشة"،ولم تقدم وكالة الأنباء المركزية الكورية تفاصيل خطة كيم.

