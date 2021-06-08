اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس السيادة يشيد بدور مجموعة الترويكا في سلام السودان

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:34 م
رئيس مجلس السيادة يشيد بدور مجموعة الترويكا في سلام السودان رئيس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان
وكالات

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أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالدور الذي تضطلع به دول الترويكا لتعزيز مسيرة السلام والإستقرار في السودان، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وثمن خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهورى اليوم، أعضاء  المجموعة والتي تضم المبعوث الأمريكي دونالد بوث ومبعوث المملكة المتحدة بوب فيرويدز، والمبعوث النرويجي إندري ستيانسن، الجهود المقدرة التي تبذلها المجموعة لدعم الفترة الانتقالية، لافتا الي أن توقيعها اليوم بقاعة الصداقة، بجانب الإيقاد على اتفاق سلام السودان الموقع بجوبا في أكتوبر الماض يعد خطوة في طريق إنفتاح السودان على المجتمع الدولي.

وأوضح رئيس الوفد، المبعوث الأمريكي دونالد بوث، في تصريح صحفي، أن  اللقاء بحث كيفية تقديم الترويكا للدعم السياسي للحكومة الانتقالية بما يحقق امال الشعب السوداني وتطلعاته نحو السلام والإستقرار وتعزيز التنمية بالبلاد، واصفا اللقاء بالمثمر.

وأكد بوث دعم الترويكا الكامل للحكومة دفعاً لعملية التفاوض التي تشهدها الآن عاصمة جمهورية جنوب السودان بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو. 

 


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