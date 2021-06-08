اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:16 م
أكرم القصاص
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رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: ضخ تمويلات بـ32 مليار جنيه خلال آخر 7 سنوات

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:42 م
رئيس جهاز المشروعات الصغيرة: ضخ تمويلات بـ32 مليار جنيه خلال آخر 7 سنوات جانب من المداخلة الهاتفية

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أكد نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، طارق شاش، أن الدولة خلال السبع سنوات الماضية، التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، اهتمت كثيرا برواد الأعمال، حيث ضخت تمويلات بقيمة 32 مليار جنيه في 7 سنوات، من إجمالي 50 مليار ضُخت في الجهاز خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة DMC، إن الجهاز يعمل بمعدل 5 أضعاف المعدلات التى كان يعمل بها سابقًا، لافتًا إلى أن الجهاز لا يعمل بمفرده ولكن بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي، والأرقام غير مسبوقة وتدل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف لأنه يخدم فئات كبيرة من الشعب المصري في العديد من المناطق والمحافظات في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الأشياء المهمة غير المسبوقة، وهو يعطي الكثير من المزايا والحوافز، والإعفاءات، ويشجع الدولة على المساهمة في تدريب العمالة، إضافة إلى أن الدولة تخصص 30% من الأراضي الخاصة بالمناطق الصناعية لأصحاب المشروعات الصغيرة، كما لفت إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل 98% من حجم القطاع الخاص في مصر.


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رئيس جهاز المشروعات الصغيرة

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