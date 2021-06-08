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رئيس جهاز الشروق: تعليق التوك توك على باب جهاز المدينة عقاب رادع (صور)

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 09:57 م
رئيس جهاز الشروق: تعليق التوك توك على باب جهاز المدينة عقاب رادع (صور) التوكتوك المعلق أمام جهاز المدينة
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز الشروق، أن التوك توك وسيلة غير شرعية وغير آمنة، وهناك قرار وزارى بمنع دخول التوك توك داخل المدن الجديدة، وتتم مصادرة أى مركبة يتم القبض عليها تسير فى شوارع المدينة.

التوك توك المعلق أمام جهاز المدينة (1)
التوك توك المعلق أمام جهاز المدينة (1)

 

وأضاف المهندس عبد اللطيف بشارة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مدينة الشروق تعد المدينة الوحيدة الخالية من التوك توك، موضحا أن هناك وسائل نقل داخلى بالمدينة أكثر أمانا للحفاظ على أرواح المواطنين.

التوك توك المعلق أمام جهاز المدينة (2)
التوك توك المعلق أمام جهاز المدينة (2)

 

وأوضح أن تعليق مركبة التوك توك على باب الجهاز يعد إشارة قوية أن هذا عقاب رادع لكل من تسول له نفسه ويدخل التوك توك داخل المدينة، موضحا أنه تم التحفظ عليه وتحرير محضر لمصادرته.

التوك توك المعلق أمام جهاز المدينة (3)
التوك توك المعلق أمام جهاز المدينة (3)

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