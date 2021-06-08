اليوم السابع
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رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) يزور منطقة أهرامات الجيزة.. صور

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 04:34 م
رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) يزور منطقة أهرامات الجيزة.. صور خلال الزيارة
كتب محمد أسعد

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حرص ويتولد بانكا رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، خلال زيارته الرسمية لمصر، على زيارة منطقة أهرامات الجيزة وذلك برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكان في استقبالهما أشرف محيي مدير عام آثار الهرم. 
 
وخلال الزيارة قاما بجولة زارا خلالها الهرم الأكبر من الداخل، حيث أبدى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات انبهاره بتصميم الهرم من الداخل متسائلا عن طريقة بناءه وكيفية رفع الأحجار وعددها، هذا بالإضافة إلى زيارة منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما. 
 
وحرص رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على تسجيل زيارته بالتقاط الصور التذكارية، معربا عن شغفه بالتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيرا إلى زيارته للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط واستمتاعه بمشاهدة القطع الأثرية والمومياوات الملكية بالمتحف.
 
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خلال الزيارة

 


وزارة السياحة والآثار

الأهرامات

منطقة الأهرامات

المتحف القومي للحضارة

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