اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدنى أعمال التطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:22 ص
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدنى أعمال التطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب جانب من اللقاء
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب الدولي.
 
وقال وزير الطيران المدني: تم إنشاء مطار برج العرب الدولي للتخفيف عن مطار الإسكندرية، موضحاً أنه يبعد عن مدينة الإسكندرية بحوالي 49 كم في الاتجاه الغربي، ويبعد عن مدينة برج العرب نحو 14 كم، وتم افتتاحه في عام 2010، ووصلت السعة الحقيقية له خلال العام الأول إلى 1.7 مليون راكب سنويا، فيما بلغت السعة الفعلية للمطار 2.8 مليون راكب في 2018، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.8 مليون راكب سنويا في 2025.
 
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدنى أعمال التطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب (2)
 
وأضاف الطيار محمد منار عنبة أنه تم انشاء مبنى الركاب الحالي بمطار برج العرب الدولي بمساعدة مؤسسة التعاون الدولي الياباني JICA""، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل انشاء مبنى ركاب بمساحة اجمالية حوالى 34,100 متر مسطح ليسع 4 ملايين راكب سنويا، وإنشاء مدرج الطائرات "ترماك" ويسع 20 طائرة متوسطة الحجم بمساحة إجمالية حوالي 100 ألف مسطح، وكذلك طرق تصل بين الترماك الحالي والترماك الجديد والممر الحالي مما يزيد من سعة استيعاب الممر الحالي لـ 20 تحركا بدلا من 10 تحركات في الساعة.
 
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدنى أعمال التطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب (4)
 
وتابع الوزير أن أعمال التطوير تشمل انشاء موقف سيارات يسع ألف سيارة، إضافة إلى مبان خدمية ومناطق تجارية لخدمة المودعين والمستقبلين، وانشاء محطة صرف صحى ومحطات كهرباء فرعية و خزان للمياه وخلافه، لافتا إلى أن تصميم مبنى الركاب الجديد يجعله أول مبنى صديق للبيئة في مصر، لوجود استراتيجيات مدروسة لتوفير الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
 
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الطيران المدنى أعمال التطوير ورفع كفاءة مطار برج العرب (1)
 
وعرض وزير الطيران خلال الاجتماع تكلفة المشروع وآليات التمويل، حيث تم توقيع اتفاقية التمويل بين الحكومتين المصرية واليابانية، وتم تسليم الموقع للمقاول، وجار العمل بالمشروع.
 
كما تتضمن أعمال تطوير مطار برج العرب الدولي، وفقا لما عرضه الوزير، رفع كفاءة الرصيف الأسفلتي للممر الرئيسي، وهو المشروع الذي تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إنشاء ممر مساعد والوصلات التي تربطه بالممر الرئيسي وموقف طائرات وغرف حراسة.

برج العرب الدولى

وزير الطيران

الحكومة

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية

الإثنين، 07 يونيو 2021 08:23 م

معلومات الوزراء: العالم بين كورونا ومحاولات التعافى من تداعياتها.. إنفوجراف

الإثنين، 07 يونيو 2021 06:24 م

ترقية متحدث الحكومة لدرجة وزيـر مفـوض بالسلك الدبلوماسى

الإثنين، 07 يونيو 2021 04:04 م

مشروع المستقبل.. رئيس الوزراء يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة.. ألبوم صور

الإثنين، 07 يونيو 2021 02:05 م

رئيس الوزراء يفتتح أول منتدى لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية من 11 إلى 14 يونيو تحت شعار "التكامل من أجل النمو".. يضع خريطة تحفيز الاستثمار داخل أفريقيا.. بمشاركة وزراء ورؤساء هيئات استثمار بـ34 دولة أفريقية

الإثنين، 07 يونيو 2021 12:05 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة