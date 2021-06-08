رئيس الكنيسة الأسقفية الجديد: نحظى بتشجيع الدولة المصرية بعملية بناء الإنسان

كتب: محمد الأحمدى

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الجديد، عن شكره للدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الذى تفرغ للخدمة الروحية، مضيفا: خدمنا جميعًا وعشنا تحت رعايته وإشرافه لسنين عديدة، بعد أن كرس حياته بالكامل لتطوير ونمو خدمة الكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، حيث أثمرت جهوده وتفانيه على مدى 21 عاما من العمل الدؤوب والرؤية الثاقبة عن الحدث التاريخي، ألا وهو اعتماد أبروشية مصر لتصبح إقليمًا جديدًا من أقاليم الكنيسة الأسقفية في العالم وتنصيبه كأول رئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية فى 21 يونيو 2020 .

وأضاف رئيس الأساقفة الجديد في خطاب تنصيبه بكاتدرائية جميع القديسين اليوم الثلاثاء: تقدم الكنيسة خدمة اجتماعية وتعليمية وطبية وثقافية، تخدم المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز على أساس جنس أو طائفة أو دين، مؤكدا: سوف تستمر الكنيسة في دعم الفقراء والمعوزين والمهمشين وذوي الهمم وتهتم بشكل خاص باللاجئين من خلال مؤسسة الرعاية الأسقفية والتي تضع نصب عينيها تنمية المجتمع وبنائه لينهض بسواعد أبنائه وبناته ويحقق الرخاء لأفراد المجتمع.

وشدد المطران الجديد: "نحظى بتشجيع الدولة المصرية فى عملية بناء الإنسان المصري وهو ما نراه واضحا في العمل الدؤوب للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى يعمل بكل جد من أجل بناء مجتمع متقدم ناهض يقبل فكر الآخر ويقود إلى تنمية شاملة".

ولفت المطران سامي إلى أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومقره فى مصر يخدم عشرة دول وهي الجزائر، تونس، ليبيا، تشاد، موريتانيا، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، والصومال.