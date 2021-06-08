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رئيس القومية للأنفاق: افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائى أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:43 ص
رئيس القومية للأنفاق: افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائى أكتوبر المقبل مترو الانفاق
كتب أحمد عرفة

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أكد اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن افتتاح الخط الأول من القطار الكهربائي سيكون فى أكتوبر المقبل، وتشمل إجمالى الخط تصل إلى 103 كيلو متر، لافتا إلى أن هناك رؤية لتطوير شبكة النقل وتحويلها من خطوط نقل لشبكة تربط محافظات القاهرة الكبرى بالنقل الجر الكهربائي، موضحا أن الهيئة القومية للأنفاق افتتحت المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق في شهر أغسطس الماضى.

 

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق،  خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة القومية للأنفاق، بدأت العمل في الخط الرابع وكذلك تعمل في المرحلة الثالثة من الخط الثالث  لمترو الأنفاق.

 

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار الكهربائي أهم وسيلة نقل جماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك فوائد كثيرة للقطار الكهربائى منها أنه وسيلة نقل آمنة لها مردود اقتصادى يعود على الدولة المصرية وكذلك على المواطن وتتمتع بجودة كبيرة، لافتا إلى أن الهدف من القطار الكهربائى، هو توفير نقل سريع وآمن ونظيف للحد من التلوث البيئي والوفر في الوقود.


الهيئة القومية للأنفاق

القطار الكهربائى

اكسترا نيوز

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