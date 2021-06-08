رئيس اقتصادية قناة السويس: طورنا 6 موانئ ونحن المنطقة الأكثر تنظيما للمستثمرين

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المشروعات الهامة للدولة المصرية من الأحلام التي تحقق ميزة إضافية للاقتصاد المصرى ولرفعة الدولة المصرية، وأنه بدأت فكرة المنطقة الاقتصادية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر عام 2014.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه الفكرة نتج عنها مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مؤتمر شرم الشيخ عام 2015، لافتا إلى أنه الدولة ساهمت بشكل كبير في تنمية المنطقة الاقتصادية ودعمها.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الموانئ التي تم العمل عليها في المنطقة الاقتصادية 6 موانئ بجانب 4 مناطق صناعية، وأن كل ميناء حدث بها تطوير واستثمارات وتكاليف كثيرة كى نكون جاهزين ونحقق رؤية المنطقة ونكون المنطقة الأكثر تنظيما للمستثمرين العالميين والمحليين للعمل بغرض التصدير من المنطقة الاقتصادية للمنطقة الإقليمية وإفريقيا.