ديلى ميل:لقاح روسي ضد فيروس كورونا للحيوانات الأليفة يوفر حماية عالية

كتبت هند عادل

كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن انطلاق حمله تطعيم الحيوانات الأليفة ضد الإصابة بفيروس كورونا بعد أن طور العلماء الروس أول لقاح ضد فيروس كوفيد 19للحيوانات في العالم، حيث تم تسجيل لقاح Carnivac-Cov في مارس ويوفرحماية بنسبة عالية ضد الفيروس.



تطعيم الحيوانات ضد كورونا

ووفقا للتقرير كانت الكلاب العسكرية من بين أوائل الحيوانات الروسية التي تم تطعيمها قبل ظهورها في موكب الميدان الأحمر الأيام الماضية، يذكر أن فيروس كورونا كان يمثل كان مشكلة خطيرة على وجه الخصوص بالنسبة لحيوانات المنك، أدى تفشي المنك الأكبر في الدنمارك إلى إعدام ملايين الحيوانات وإغلاق صناعة الفراء حتى عام 2022.

قالت عالمة الفيروسات الروسية الدكتورة ناديجدا رخمانينا: "يمكن أن تصاب هذه الحيوانات بفيروس كورونا بشكل جماعي لذا فإن اللقاح مطلوب حقًا"، وأضافت كونستانتين سافينكوف من الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة الصحة البيطرية والنباتية: "إنه لقاح فيروس كورونا الأول والوحيد في العالم حاليًا للحيوانات".

تطعيم الحيوانات

وأشارت الدكتورة رخمانينا: "هذا اللقاح بالذات مطلوب، أولاً وقبل كل شيء في مزارع المنك والتي هي أساس صنع الفراء، التي عانت من حالات نفوق جماعى خاصة بالدنمارك ، العام الماضي.

وبشكل عام الحيوانات التي تحمل الفراء معرضة للعديد من الأمراض المعدية التي تصيب البشر، بل إنها عرضة للإصابة بالإنفلونزا خلال العام الماضي ، لم يتم إثبات أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرًا للإصابة بفيروس كوفيد -19 للإنسان، وهناك حالات متفرقة للعدوى في القطط تم وصفها وإثباتها لكن لا يوجد دليل جماعي حتى الآن.