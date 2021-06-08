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حبس تشكيل عصابى 3 سنوات بتهمة سرقة الشقق فى السيدة زينب

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 11:20 ص
حبس تشكيل عصابى 3 سنوات بتهمة سرقة الشقق فى السيدة زينب سرقة ، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح عابدين ، بحبس تشكيل عصابى 3 سنوات بتهمة سرقة الشقق السكنية، بواسطة كسر الأبواب في السيدة زينب.

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من صاحب محل موبـيليا، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة أجهزة كهربائية من داخل الشقة سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (نجار، عامل "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكاب الواقعة محل البلاغ وواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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