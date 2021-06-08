تعرف على إجراءات انتخاب مطران جديد فى الكنيسة الأسقفية

كتب: محمد الأحمدى

قدم فؤاد رشدى المستشار القانونى للكنيسة الأسقفية وثيقة سنودس إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك فى حفل تنصيب المطران دكتور سامى فوزى كرئيس لأساقفة الكنيسة وذلك بكاتدرائية جميع القديسين.

وبدأت خدمة التنصيب بقراءات من الكتاب المقدس ثم تقدم مطارنة الكنيسة الأسقفية ليقابلوا المطران المنتخب وقدموه إلى رئيسا لأساقفة قائلين: أيها الأب الموقر إليك سامى فوزى لينصب مطراناً فى كنيسة الله.

وأعلن المستشار فؤاد رشدى، إجراءات الانتخاب قائلا: تمت الانتخابات يوم 21 أبريل 2020 بإجراءات سليمة وقانونية تحت إشرافنا، وفاز المطران سامى بمنصب نائب المطران نسبة 73.49% من إجمالى الأصوات، حيث تم إبلاغ اللجنة التنفيذية للإقليم بنتيجة الانتخابات واعتمادها بتاريخ 27 أبريل من العام الماضى، وتم إرسال نتيجة الأنتخابات إلى رئيس أساقفة كانتربيرى لاعتمادها، وقد أرسل اعتماده لانتخاب المطران سامى يوم 29 أبريل عام 2020.

ووجه المطران منير حنا رئيس الأساقفة حديثه لشعب الكنيسة قائلا لقد أختار أولئك الذين لهم سلطة الاختيار سامى الذى له حياة التقوى والعلم ليصير مطراناً فى كنيسة الله. فهل هى إرادتكم الآن أنيكرس وينصب مطراناً ورئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية؟، مضيفا: وهل تساندونه فى خدمته؟ فأجاب شعب الكنيسة: نعم سنفعل ذلك.

من جانبه، قرأ المطران منير حنا إعلان قبول تنصيب المطران سامى قائلا: إن الكنيسة الأسقفية الانجليكانية هى جزء من الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية التى تعبد الإله الواحد الحق الآب والإبنوالروح القدس . هى تعترف بالإيمان الأوحد المعلن فى الكتب المقدسة والمعلن فى قانون الإيمان. وهو الإيمان الذى دعيت الكنيسة لتعلنهلكل الأجيال . هذه الكنائس مقودة بالروح القدس تشهد للحق المسيحى وتعلنه فى كل طقوسها التاريخية وتعاليمها وفى کتاب الصلاة العامة وفى رتب الأساقفة و القسوس والشمامسة."

وأضاف المطران منير: أن تعلنه الآن هل تؤكد ولاءك لهذا الإيمان الموروث كما يوحى إليك إرشاد الله فى طلب النعمةوحق المسيح إلى هذا الجيل . وإعلان المسيح لأولئك الذين هم فى رعايتك."

بينما أجاب المطران المنتخب مرددا:"أنا سامى أصرح وأوكد إيمانى بالعقيدة المسيحية الموحى بها فى الكتب المقدسة واتبع قانون الإيمان للكنيسة الجامعة الرسولية الذى تشهد به الكنيسة الأسقفية فى كل طقوسها التاريخية واتبع الصلاة العامة وممارسة الأسرار المقدسة. وسوف استخدم فقط أنظمةالخدمة المصرح بها قانونا ."

كانت الكنيسة الأسقفية قد كرمت أمس المطران منير حنا وزوجته بعد خدمة استمرت 21 عاما فى منصب رئيس الأساقفة و21 عاما آخرينكطبيب ومدير لمستشفى منوف التابعة للكنيسة، على أن يتولى المطران سامى فوزى بموجب هذا الإعلان خدمة الكنيسة كرئيس لأساقفةإقليم الإسكندرية الفترة القادمة. ،