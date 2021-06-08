اليوم السابع
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تعرف على أسعار السيارة سيات ليون الجديدة كليا بالسوق المصرية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:00 ص
تعرف على أسعار السيارة سيات ليون الجديدة كليا بالسوق المصرية السيارة سيات ليون
كتبت : أماني سمير

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تقدم السيارة سيات ليون الجديدة كليا للسوق المصرية بفئتين الأولي هنا Style Plus 385 ألف جنيه FR 425 ألف جنيه.
 
 

أبرز المواصفات 

 
- سعة المحرك 1400 سي سي تربو
 
- عدد السلندرات 4 سلندر
 
- القوة 150 حصان عند 5000 لفة/د
 
- عزم الدوران 250 نيوتن متر بين 1500-4000 لفة
 
- منظومة الجر جر أمامي للعجلات
 
- نوع ناقل الحركة اوتوماتيك 8 سرعات
 
- التسارع من الثبات حتي 100كم 8.8 ثانية
 
- السرعة القصوي الرسمية 210 كم/ساعة
 
- معدل استهلاك الوقود 6.5 لتر/100كم
 
- سعة خزان الوقود 45 لتر
 
- وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي
 
- وسائد هوائية جانبية
 
- وسائد هوائية ستائر
 
- نظام القفل التفاضلى الالكترونى XDS
 
- فرامل مانعة للانغلاق ABS
 
- توزيع قوة الفرامل EBD
 
- مساعد الفرامل BA
 
- نظام مراقبة ضغط الاطارات
 
- نظام مانع السرقة
 
- نظام الثبات الإلكتروني ESC
 
- أماكن تثبيت مقاعد الاطفال Isofix
 
- إطار احتياطى صغير الحجم
 
- فرامل يد كهربائية
 
- مثبت سرعة
 
- حساسات ركن خلفية
 
- كاميرا خلفية
 
- مصابيح ضباب امامية مع خاصية الالتفاف
 
- مصابيح ضباب خلفية
 
- سنتر لوك
 
- 4 زجاج كهربائى اوتو
 
- زجاج عازل للحرارة
 
- إمكانية ضبط وطى وتدفئة المرايات الجانبية كهربائيا
 
- إضاءة ترحيبية Hola
 
- عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف
 
- شيفتات ناقل الحركة بعجلة القيادة
 
- مصابيح إمامية LED
 
- إضاءة نهارية LED
 
- مصابيح خلفية متصلة LED Bar
 
- إشارات ديناميكية متحركة
 
- تكييف اوتوماتيك ثلاثى المناطق
 
- شاشة 8.25 بوصة تعمل باللمس
 
- بلوتوث
 
- 4 منفذ (2 امامى-2 خلفى) USB Type C
 
- Android Auto+Apple Car Play
 
- سبويلر خلفى
 
- زجاج خلفى ملون
 
- مسند يد أمامي
 
- جنوط مقاس 17 بوصة
 
- ناقل حركة Shift By Wire
 
- التحكم في مقعد السائق والراكب الامامي يدويا
 
- داعم قطنية للسائق
 
- مقاعد خلفية قابلة للطى
 
- فرش المقاعد من القماش
 
- فرش الابواب قماش
 
- تشغيل السيارة بدون مفتاح
 
- فتحة سقف بانوراما
 
نفس التجهيزات السابقة وتزيد عليها :
 
- شاحن لاسلكى للهاتف
 
- شاشة وسطية بقياس 10 بوصة
 
- نظام صوتى Beats ومضخم صوت
 
- أوامر صوتية
 
- عدادات ديجيتال
 
- جنوط سبور مقاس 18 بوصة لونين
 
- حساس ضوء ومطر
 
- مرآه صالون تعتيم ذاتى
 
- إضاءة محيطية بالصالون
 
- أنماط القيادة(EC0-Normal-Sport)
 
- مسند يد خلفى
 
- مقاعد رياضية
 
- إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيا+ذاكرة+داعم قطنية
 
- فرش المقاعد الكنتارا+جلد
 
- فرش الأبواب جلد
 
- إضاءة لأقدام الركاب
 
- سقف الصالون باللون الاسود
 
- دخول السيارة بدون مفتاح
 
- مخرج عادم ثنائى الشكل
 
- مرايات جانبية Cosmo Gray
 
- شبكة امامية Cosmo Gray
 
- عتب مضئ بشعار FR
 
 

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