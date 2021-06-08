تعرف على أسعار السيارة سيات ليون الجديدة كليا بالسوق المصرية

كتبت : أماني سمير

تقدم السيارة سيات ليون الجديدة كليا للسوق المصرية بفئتين الأولي هنا Style Plus 385 ألف جنيه FR 425 ألف جنيه.

أبرز المواصفات

- سعة المحرك 1400 سي سي تربو

- عدد السلندرات 4 سلندر

- القوة 150 حصان عند 5000 لفة/د

- عزم الدوران 250 نيوتن متر بين 1500-4000 لفة

- منظومة الجر جر أمامي للعجلات

- نوع ناقل الحركة اوتوماتيك 8 سرعات

- التسارع من الثبات حتي 100كم 8.8 ثانية

- السرعة القصوي الرسمية 210 كم/ساعة

- معدل استهلاك الوقود 6.5 لتر/100كم

- سعة خزان الوقود 45 لتر

- وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي

- وسائد هوائية جانبية

- وسائد هوائية ستائر

- نظام القفل التفاضلى الالكترونى XDS

- فرامل مانعة للانغلاق ABS

- توزيع قوة الفرامل EBD

- مساعد الفرامل BA

- نظام مراقبة ضغط الاطارات

- نظام مانع السرقة

- نظام الثبات الإلكتروني ESC

- أماكن تثبيت مقاعد الاطفال Isofix

- إطار احتياطى صغير الحجم

- فرامل يد كهربائية

- مثبت سرعة

- حساسات ركن خلفية

- كاميرا خلفية

- مصابيح ضباب امامية مع خاصية الالتفاف

- مصابيح ضباب خلفية

- سنتر لوك

- 4 زجاج كهربائى اوتو

- زجاج عازل للحرارة

- إمكانية ضبط وطى وتدفئة المرايات الجانبية كهربائيا

- إضاءة ترحيبية Hola

- عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف

- شيفتات ناقل الحركة بعجلة القيادة

- مصابيح إمامية LED

- إضاءة نهارية LED

- مصابيح خلفية متصلة LED Bar

- إشارات ديناميكية متحركة

- تكييف اوتوماتيك ثلاثى المناطق

- شاشة 8.25 بوصة تعمل باللمس

- بلوتوث

- 4 منفذ (2 امامى-2 خلفى) USB Type C

- Android Auto+Apple Car Play

- سبويلر خلفى

- زجاج خلفى ملون

- مسند يد أمامي

- جنوط مقاس 17 بوصة

- ناقل حركة Shift By Wire

- التحكم في مقعد السائق والراكب الامامي يدويا

- داعم قطنية للسائق

- مقاعد خلفية قابلة للطى

- فرش المقاعد من القماش

- فرش الابواب قماش

- تشغيل السيارة بدون مفتاح

- فتحة سقف بانوراما

نفس التجهيزات السابقة وتزيد عليها :

- شاحن لاسلكى للهاتف

- شاشة وسطية بقياس 10 بوصة

- نظام صوتى Beats ومضخم صوت

- أوامر صوتية

- عدادات ديجيتال

- جنوط سبور مقاس 18 بوصة لونين

- حساس ضوء ومطر

- مرآه صالون تعتيم ذاتى

- إضاءة محيطية بالصالون

- أنماط القيادة(EC0-Normal-Sport)

- مسند يد خلفى

- مقاعد رياضية

- إمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيا+ذاكرة+داعم قطنية

- فرش المقاعد الكنتارا+جلد

- فرش الأبواب جلد

- إضاءة لأقدام الركاب

- سقف الصالون باللون الاسود

- دخول السيارة بدون مفتاح

- مخرج عادم ثنائى الشكل

- مرايات جانبية Cosmo Gray

- شبكة امامية Cosmo Gray

- عتب مضئ بشعار FR