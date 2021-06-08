"تطوير العشوائيات": طورنا 315 منطقة غير آمنة تشمل تنفيذ 295 ألف وحدة سكنية

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق انتهى من تطوير 315 منطقة غير آمنة خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 295 ألف وحدة سكنية بميزانية 32 مليار جنيه، موضحا أن الصندوق سيواصل استكمال تطوير باقى المناطق غير الآمنة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، خلال برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الميزانية المخصصة لتطوير كل المناطق غير الآمنة 40 مليار جنيه، موضحا أن الصندوق سينفذ أيضا مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن.

ولفت المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن الصندوق وضع خطة حتى 2030 للقضاء على المناطق غير الأمنة وغير المخططة، ووصل الطموح لتطوير عواصم المحافظات والمدن، موضحا أن هذا المشروع سيوفر 500 ألف وحدة سكنية متنوعة وهذا يساهم في تحديث الخريطة العمرانية بمصر.