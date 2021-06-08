تخلص من أفكارك المزعجة وتمتع بنوم هاديء ومريح

كتبت ردينة سعد

وقت العودة إلى المنزل بعد يوم عمل شاق، تتمنى أن تستلقى وتنعم ببعض الساعات الهادئة قبل الاستعداد للنوم الهاديء والمريح، لكن ما يحدث هو أنك تجد نفسك مستيقظا في سريرك وعيناك لا تزالان مفتوحتان، وأفكار كثيرة ومتزاحمة ومزعجة أيضا تدور في رأسك، ولا تستطيع السيطرة عليها، في هذا الوقت يكون العقل الباطن نشطا بشكل كبير، فيحاول أن يهاجمك بهذه الأفكار.

موقع Brightside عرض بعض الطرق التى تساعدك في التخلص من هذه الأفكار المزعجة.



تخلص من الأفكار المزعجة

التركيز على الحاضر:

إن هذه الأفكار التي تمنعنا من النوم أحيانا تكون مرتبطة بالماضي أو بالمستقبل، فقد تكون قلقا بشأن ما يمكن أن يحدث في المستقبل، أو قد تشعر فجأة بالندم على أشياء فعلتها في الماضي، إذا كان هذا ما تعاني منه، فحاول أن تركز تفكيرك على ما يحدث في الوقت الحالي فقت، وحاول أن تقنع نفسك أنه ليس هناك طريقة لتغيير الماضي أو التنبؤ بالمستقبل، لذا فكل هذه الأفكار ليس لها فائدة، في حين أن الحياة التي نعيشها اليوم هي الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نتحكم به، إذا تمكنت من إقناع نفسك بهذه الأفكار، فهذا قد يعطي لعقلك الاسترخاء الذي يحتاجه ليجعلك تستغرق في النوم.



اترك جهازك الاليكترونى

تخلص من أي جهاز إليكتروني:

استخدام هاتفك أو اللاب توب الخاص بك قبل الذهاب إلى النوم قد يزيد من شعورك بالاضطراب والضغط النفسي، خاصة إذا كنت قد شاهدت أو قرأت بعض الأخبارأو أي شيء يجعل ذهنك منشغلا، إن هذا الضوء نفسه الذي تتعرض إليه أثناء استخدامك لهذه الأجهزة الألكترونية يقلل من إفراز الميلاتونين في جسمك والذي يجعل النوم أصعب بالنسبة لك.



لا تجبر نفسك على النوم

لا تجبر نفسك على النوم:

بدلا من أن تضيع وقتك في محاولة النوم دون فائدة، انهض من سريرك وقم بفعل أي شيء آخر، يمكنك مثلا أن تقرأ كتابا أو قصة، أو يمكنك أن تكتب في مفكرتك عن ما حدث معك في هذا اليوم... وحين تجد أنك بدأت تشعر بالنعاس، اذهب واستلقِ على سريرك، فإن إجبار نفسك على النوم قد يجعل عقلك يربط الذهاب إلى السرير والنوم بشعور القلق والاضطراب.



تغلب على أفكارك السلبية

اكتب افكارك السلبية

يمكنك أن تحدد كل يوم من خمس عشرة إلى عشرين دقيقة تفكر خلالها في كل شيء يقلقك، وقم بكتابة هذه الأفكار التي تسبب لك الاضطراب والضغط النفسي على ورقة، ثم حاول أن تجد حلولا عملية لأنهاء هذه المشكلات والتخلص من هذه الأفكار، وإذا تمكنت من أن تجعل هذا الوقت جزءا من روتينك اليومي، فستتمكن من تحقيق نتائج أفضل.