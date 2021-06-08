تحريات المباحث: حادث دراجة بخارية وراء العثور على جثة جزار فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة جزار ملقاة بالطريق، حيث تبين أنه تعرض لحادث مروري خلال قيادته دراجة بخارية، ما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بالطريق في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة جزار، تم التوصل لهويته، وتبين أنه تعرض لحادث مروري، خلال قيادته دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرعه، دون وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.