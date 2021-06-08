تجديد حبس عامل بمقهى قتل زميله لاتهامه بسرقة متعلقاته بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس عامل بمقهي، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل زميله بسبب سرقة متعلقاته أثناء تواجده بمكان عمله، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود متوفـى بدائرة القسم علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلي مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلاً من طرف أول عامل بمقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وطرف ثان عامل بكافيتريا، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجروح طعنية بالجسم وتوفى على إثر إصابته.

وكشفت تحريات ضباط المباحث إتهام الطرف الأول للطرف الثانى بسرقة بعض متعلقاته حال عمله بالمقهى محل عمل الطرف الأول، ويوم ارتكاب الواقعة واثناء العتاب حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد تأديبية لسرقة متعلقاته، تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.