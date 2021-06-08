اليوم السابع
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تجديد حبس سيدة وشقيقها 15 يوما بتهمة الاستيلاء على 27 مليونا من مواطنين

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 04:17 م
تجديد حبس سيدة وشقيقها 15 يوما بتهمة الاستيلاء على 27 مليونا من مواطنين كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدة وشقيقها 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 27 مليون جنيه.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين "سيدة وشقيقها" مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بالنصب على 13 شخصا عن طريق الاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 27 مليون جنيه، وإيهامهم باستثمار تلك المبالغ فى مجال الدواجن والاستيراد والتصدير بالمواد الغذائية، مقابل أرباح مادية شهرية، إلا أنهما لم يقوما بذلك أو رد المبالغ المالية.

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة المختصة للتحقيق التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 


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