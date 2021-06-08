تأييد الحكم بالسجن مدى الحياة بحق مرتكب "مجزرة البوسنة"

كتب وكالات

أيدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، الحكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد العسكرى الصربى السابق راتكو ملاديتش، بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خلال حرب البوسنة بين 1992 و1995، بحسب "الشرق بلومبرج".

وقالت آلية المحاكم الجنائية الدولية، ومقرها لاهاى إن "غرفة الاستئناف أكدت عقوبة السجن مدى الحياة بحق ملاديتش"، رافضة بذلك الاستئناف الذى قدمه الأخير المدان خصوصاً بالإبادة لدوره فى "مجزرة سربرينيتسا"، التى وقعت خلال الحرب البوسنية وراح ضحيتها 8 آلاف مدني. ورحبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بتأكيد الحكم "التاريخي"، بالسجن مدى الحياة فى حق ملاديتش.