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بايدن يرحب بتأكيد حكم إدانة راتكو ميلاديتش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 10:08 م
بايدن يرحب بتأكيد حكم إدانة راتكو ميلاديتش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية جو بايدن الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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رحب الرئيس الأمريكى جو بايدن، بتأكيد حكم الإدانة بالحبس المؤبد ضد قائد جيش صرب البوسنة السابق راتكو ملاديتش من جانب الألية الدولية التابعة للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى، حيث رفضت استئناف ملاديتش لإداناته فى نوفمبر 2017، وبالتالى تأكيد مسؤوليته عن جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بسريبرينيتشا فى يوليو 1995، وعن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة بجميع أنحاء البوسنة والهرسك فى التسعينيات.

وقال بايدن - فى بيان نشر على موقع البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء - "منذ ما يقرب من 26 عاما، أمر راتكو ملاديتش بإعدام حوالى 8 آلاف رجل وصبى غير مسلحين فى سريبرينيتشا، كما قاد حصار سراييفو الوحشى لسنوات، وكان مسؤولاً عن العديد من الجرائم الأخرى.. واليوم، أكدت آلية الأمم المتحدة الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين فى لاهاى إدانته بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

وأضاف "يظهر هذا الحكم التاريخى أن مرتكبى الجرائم المروعة سيحاسبون، كما أنه يعزز عزمنا المشترك على منع وقوع فظائع مستقبلية فى أى مكان فى العالم.. ممتنون للعمل الدؤوب لمحاكم الأمم المتحدة على مدى العقدين الماضيين بشأن القضايا المتعلقة بالصراع فى البلقان".. مؤكدا أن العدل والمصالحة أساس السلام والاستقرار.

وكانت محكمة جرائم الحرب بالأمم المتحدة قد أيدت، فى وقت سابق اليوم، فى قرار نهائى الحكم بالسجن مدى الحياة على الجنرال الصربى السابق راتكو ملاديتش بتهمة الإبادة الجماعية فى سربرينيتشا.

 


بايدن

أخبار أمريكا

راتكو ميلاديتش

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

البوسنة

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