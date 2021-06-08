وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان اليوم الثلاثاء، إن: "بايدن وزيلينسكي ناقشا الشراكة الاستراتيجية ودعم خطة الرئيس الأوكراني لمكافحة الفساد وتطبيق خطة الإصلاح بناءً على قيم الديمقراطية المشتركة وتطلعات كييف الأوروبية الأطلسية والتي تحقق العدالة والأمن والازدهار لشعب أوكرانيا".

وناقش الزعيمان أيضًا الحاجة إلى تعاون وثيق في مجال أمن الطاقة ومكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك خطط الولايات المتحدة لتوفير 900 ألف جرعة لقاح لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الوباء.

ودعا بايدن زيلينسكي لزيارة واشنطن في وقت لاحق من هذا الصيف.

بدوره، أعلن المكتب الرئاسي في أوكرانيا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قبل دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة الولايات المتحدة في يوليو من هذا العام.



وجاء في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية على موقعها الالكتروني، أن بايدن أكد، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس زيلينيسكي قبل ساعات، مجددًا دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. وأشاد بقيادة زيلينسكي في تنفيذ إصلاحات جوهرية في بلاده تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الأوكراني.

وأضاف البيان: "أن بايدن أكد أن موقف أوكرانيا سيؤخذ في الاعتبار عند مناقشة القضايا الاستراتيجية في حلف شمال الأطلسي، وكذلك أثناء الأحداث رفيعة المستوى المقررة إجراؤها قريبا على الصعيد العالمي. بينما أكد زيلينسكي على أهمية تزويد الدولة الأوكرانية بخطة عمل لنيل عضوية الناتو".

وتبادل القادة وجهات النظر حول التعاون الاستراتيجي بين أوكرانيا والولايات المتحدة عشية القمم المهمة لمجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، فضلا عن اجتماعات بايدن المقررة مع قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأطلع زيلينسكي بايدن على الوضع الأمني ​​في إقليم دونباس وعلى طول الحدود الأوكرانية. وأكد أنه لا يزال هناك تركيز كبير للقوات الروسية والأسلحة الثقيلة في الأراضي المتنازع عليها بين البلدين وبالقرب من الحدود الأوكرانية.

وتوجه زيلينسكي أيضا بالشكر إلى الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بـ 900 ألف جرعة من لقاحات كوفيد-19. وقال زيلينسكي " إن هذه اللقاحات ستنقذ حياة العديد من الأوكرانيين. وأكدت أن الولايات المتحدة أعادت تأكيد التزامها بشراكة استراتيجية مع أوكرانيا".

