باريس تؤيد حكم الحبس 30 سنة على إيناس مدنى لمحاولتها تفجير نوتردام

كتبت: هناء أبو العز

قضت محكمة الجنايات الخاصة بباريس، رفض استئناف الحكم بالسجن 30 عامًا على الإرهابية إيناس مدنى، المتهمة بمحاولة تفجير سيارة بالقرب من كاتدرائية نوتردام سبتمبر 2016

وأكدت المحكمة الحكم الصادر في البداية على الشابة البالغة من العمر 24 عامًا ، ولكن هذه المرة بفترة أمنية ، وفقًا لطلبات المحامي العام.

وفي كلماتها للمحكمة، عبرت المتهمة عن أسفها، وأكدت أنها تغيرت وقدمت نفسها على أنها "تائبة"، وقالت: اليوم لست نفس الشخص الذي كان عليه قبل خمس سنوات .

وفي سبتمبر 2016 ، تم القبض على إيناس مدني وارهابى آخر، أورنيلا جيليجمان - المحكوم عليه نهائيًا بالسجن لمدة 25 عامًا ، مع سيارة تحتوي على ست اسطوانات غاز أمام شرفة مزدحمة لمطعم يقع بالقرب من نوتردام، وحاولت إشعال النار في السيارة .

كما حُكم على إيناس مدني لمحاولتها اغتيال ضابط شرطة أثناء فرارها، وتم القبض عليها ، وبسكين في يدها .

وكانت الشرطة الفرنسية قد تلقت آنذاك اتصالا من موظف في حانة باريسية يبلغها فيه بوجود سيارة بيجو 607 لا تحمل لوحة تسجيل مركونة قرب كاتدرائية نوتردام ومصابيح الخطر فيها مضاءة وبداخلها قارورة غاز.