اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 يونيو 2021 08:59 م
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اليوم العالمى لأورام المخ.. تعرف على الأسباب والأنواع وطرق العلاج

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 07:00 م
اليوم العالمى لأورام المخ.. تعرف على الأسباب والأنواع وطرق العلاج أورام الدماغ
كتب - محمود جلال

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يحتفل العالم باليوم العالمى لأورام المخ فى 8 من يونيو من كل عام، وهو يحدث نتيجة نمو لخلايا غير طبيعية في دماغك، هناك عدة أنواع من أورام المخ التي يمكن أن تتطور في الدماغ، وبعض أورام المخ سرطانية، وبعضها حميدا، يمكن أن تبدا أورام المخ في الدماغ وتسمى أورام أولية، أو يمكن أن يتطورالورم فى أعضاء أخرى من الجسم وينتشر إلى دماغك، خلال التقريرالتالى نتحدث عن أنواع وأعراض وأسباب وعلاج ورم الدماغ.

أنواع أورام المخ..

 

1. أورام الدماغ الأولية :

يمكن أن تتطور فى خلايا الدماغ والخلايا العصبية والغدد فى البالغين، أكثر أنواع أورام الدماغ شيوعًا هى الأورام الدبقية والأورام السحائية.
 
أورام المخ
أورام المخ
 

2. أورام الدماغ الثانوية :

عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى دماغك من عضو آخر في الجسم، تشكل أورام الدماغ الثانوية معظم سرطانات الدماغ تحدث في جزء واحد من الجسم وتنتشر أو تنتقل إلى الدماغ تدريجيًا، دائمًا ما تكون أورام الدماغ الثانوية خبيثة.
 
 

أعراض أورام المخ..

 
- الصداع
 
- صعوبة في التوزان
 
- النوبات.
 
أورام المخ
أورام المخ
 
- التغيرات السلوكية.
 
- مشاكل النطق والسمع.
 
 

أسباب أورام الدماغ..

 
- التاريخ العائلى.
 
- العمر.
 
أورام المخ
أورام المخ
- التعرض للإشعاع.
 
- إصابة بالرأس.
 
 

علاج أورام المخ

 
تمامًا مثل الأعراض ، يعتمد علاج أورام الدماغ على نوع الورم وحجمه وموقعه، وما إذا كانت هناك أي حالات طبية أساسية أم لا، المسار المفضل لعلاج أورام المخ هو:
 
1. الجراحة
 
2. العلاج الإشعاعي
 
جراحة المخ
جراحة المخ
 
3. العلاج الكيميائي
 
4. العلاج الدوائي الموجة

 


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