اليابان تبدأ برنامج التطعيمات لتلقيح 57 ألفا من رجال الشرطة والإطفاء فى طوكيو

كتب محمد شعلان

أطلقت الحكومة اليابانية في العاصمة طوكيو، برنامجها الشامل لتطعيم رجال الشرطة والإطفاء ضد فيروس كورونا، اليوم، الثلاثاء، حيث ستقوم بتطعيم حوالي 57000 فرد من إدارة شرطة العاصمة وإدارة إطفاء طوكيو، وذلك فى موقع سوق المواد الغذائية بالجملة السابق فى تسوكيجى فى العاصمة اليابانية.

وسيتم تطعيم حوالي 57000 فرد من إدارة شرطة العاصمة وإدارة إطفاء طوكيو أولاً، يليهم أعضاء فرق الإطفاء المحلية ومعلمي الجودو الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، ومن المتوقع أن يتلقى ما يصل إلى 5000 شخص يوميًا التطعيمات في المكان، وفق ما نقل موقع اليابان بالعربي.



جانب من حملة التطعيم

وفى شهر يوليو القادم، سينتقل موقع التطعيم الجماعي إلى حديقة يويوجي في حي شيبويا، حيث أنه من المقرر استخدام الموقع السابق لسوق تسوكيجي كقاعدة لمركبات النقل خلال أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

وتجري البلديات التطعيمات الجماعية والفردية، في طوكيو، بينما أقامت الحكومة المركزية مكانًا جماعيًا للتلقيح داخل مبنى حكومي في منطقة أوتيماتشي التجارية في حي تشيودا.

وعلى جانب آخر، أوردت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الثلاثاء، أن البلاد تدرس إصدار جوازات سفر للمُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بداية من هذا الصيف تمكن اصحابها من السفر إلى الخارج بسهولة ويسر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة داخل الحكومة اليابانية - لم تسمها - القول إنه مع تزايد عدد الدول التي تتحقق من سجلات التلقيح الخاصة بزوارها، كإجراء لمراقبة الحدود، فمن المتوقع أن يُسهل إصدار "جواز سفر لقاح كورونا" خروج وسفر رجال الأعمال.

ويرأس كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو فريق إعداد يتألف من مسئولين من وزارتى الخارجية والصحة لبحث هذا الملف وتحديد تاريخ التطعيم وصانع الحقنة المُعطاة لتدوينها في جوازات السفر، التي يُرجح أن تكون ورقية في بداية الأمر، مع إمكانية طرحها كتطبيقات على الهواتف الذكية في المستقبل. على حد قول هذه المصادر.