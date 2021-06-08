الوكالة الإفريقية للأدوية: مساع لتحقيق السيادة الدوائية بالقارة السمراء

تونس /أ ش أ/

أكد المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقى للوكالة الإفريقية للأدوية ميشال سيدبى، أن الوكالة تعمل على توحيد الجهود بين بلدان القارة السمراء لتحقيق ما أسماه بـ ''السيادة الدوائية''، من خلال العمل على إحداث أقطاب نموذجية للصناعات الدوائية توفر احتياجات أفريقيا من الأدوية.

وقال سيدبي، الذى يزور تونس حاليا، - فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء - "إن القارة الإفريقية لا توفر إلا 3 بالمائة من الأدوية التى تحتاجها"، مشيرا إلى أن عائدات قطاع الأدوية على مستوى القارة لا يزيد على 1 % من إجمالى العائدات العالمية لهذا القطاع والتى تبلغ 1400 مليار دولار.

وأكد وجود عدد من التجارب المهمة فى مجال صناعات الأدوية فى إفريقيا على غرار التجربة التونسية التى راكمت خبرة فى الصناعات الدوائية.. معتبرا أنه يمكن البناء انطلاقا من هذه التجارب لخلق صناعات دوائية صلبة قادرة على توفير احتياجات القارة فى العلاج واللقاحات.

ولفت إلى أن القارة السمراء التى يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، لا يمكنها مواجهة الوباء بـ 2 بالمائة على الأقصى من إجمالى السكان الذين تلقوا التلقيح المضاد لكورونا.