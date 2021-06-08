النيابة الإدارية تحدد 21 يونيو للمقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2018

كتب عبد الله محمود

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة النيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، برئاسة المستشار عصام المنشاوى، موعد مقابلات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إارية دفعة 2018، وذلك يوم الإثنين الموافق 21 يونيو القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا.

ونوهت النيابة الإدارية خلال إعلان موعد المقابلات، أنه يتوجب على كل متقدم أن يحضر إلى مقر الهيئة في مدينة أكتوبر قبل موعد مقابلته الشخصى قبلها بفترة لا تقل عن ساعة، وعلى كل كل متقدم إحضار أصل صورة البطاقة الشخصية "الرقم القومى" يوم المقابلة.

التزام كل متقدم على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحمياة من خطر فيروس كرونا، من خلال ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى، عند الدخول لمقر الهيئة وقت المقابلات الشخصية.