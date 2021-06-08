المحكمة العليا الأمريكية ترفض منح مهاجرين غير شرعيين الإقامة الدائمة

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رفضت المحكمة العليا الأمريكية، منح مهاجرين سمحت لهم السلطات بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية، بالتقدم للحصول على إقامة دائمة بسبب دخلوهم البلاد بطريقة غير شرعية.

ذكرت المحكمة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية أنه تم رفض طلب زوجين من السلفادور حصلا على ما يسمى بوضع الحماية المؤقت، للحصول على الإقامة الدائمة، والمعروفة أيضا باسم "البطاقة الخضراء"، وذلك لدخولهما دون سند من القانون.

من جانبها، قالت القاضية إيلينا كاجان في بيان "إنه نظرًا لأن منح وضع الحماية المؤقت لا يكون مصحوبًا بتذكرة دخول، فإنه لا يلغي أثر عدم الأهلية للدخول غير القانوني"، موضحة أنه يمكن منح الرعايا الأجانب وضع "الحماية المؤقت"، في حال كانت أزمة إنسانية في بلدهم الأصلي، مثل كارثة طبيعية أو نزاع مسلح، ستجعل عودتهم غير آمنة.