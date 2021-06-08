اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المحكمة العليا الأمريكية ترفض منح مهاجرين غير شرعيين الإقامة الدائمة

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 12:47 ص
المحكمة العليا الأمريكية ترفض منح مهاجرين غير شرعيين الإقامة الدائمة المحكمة الأمريكية العليا - أرشيفية
أ ش أ

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رفضت المحكمة العليا الأمريكية، منح مهاجرين سمحت لهم السلطات بالبقاء في البلاد لأسباب إنسانية، بالتقدم للحصول على إقامة دائمة بسبب دخلوهم البلاد بطريقة غير شرعية.

ذكرت المحكمة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية أنه تم رفض طلب زوجين من السلفادور حصلا على ما يسمى بوضع الحماية المؤقت، للحصول على الإقامة الدائمة، والمعروفة أيضا باسم "البطاقة الخضراء"، وذلك لدخولهما دون سند من القانون.

من جانبها، قالت القاضية إيلينا كاجان في بيان "إنه نظرًا لأن منح وضع الحماية المؤقت لا يكون مصحوبًا بتذكرة دخول، فإنه لا يلغي أثر عدم الأهلية للدخول غير القانوني"، موضحة أنه يمكن منح الرعايا الأجانب وضع "الحماية المؤقت"، في حال كانت أزمة إنسانية في بلدهم الأصلي، مثل كارثة طبيعية أو نزاع مسلح، ستجعل عودتهم غير آمنة.


أمريكا

الهجرة غير الشرعية

الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة

المهاجرون غير الشرعيين

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