المالية: علاقتنا مستمرة بصندوق النقد والدولة نجحت بالبرنامجين الأول والثانى.. فيديو

كتب أحمد حمادة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي علاقة مستمرة، مشيرا إلى أن مصر نجحت في تطبيق البرنامج الأول، والذي كانت مدته 3 سنوات، ونحن الآن في البرنامج الثاني والدولة اثبتت كفاءة بالرغم من الظروف الحالية والخاصة بأزمة كورونا، لافتا إلى أن الدولة دائما ما تتبع الإرشادات المناسبة لتحقيق أفضل قدر من النجاح في تطبيق البرنامج.

وأشار معيط خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن المنظومة الجديدة للتسجيل المسبق للشحنات، إلى أن القطاع الخاص هو الجزء المكمل في تحقيق التنمية، وأنه القادر على توفير أكبر كم من فرص العمل للشباب والخريجين، موضحا أن القطاع الخاص هو شريك في تحقيق النجاحات.