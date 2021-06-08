الكنيست الإسرائيلي يصوت على الحكومة الجديدة يوم الأحد المقبل

وكالات

قال رئيس البرلمان الإسرائيلي ياريف ليفين، إن الكنيست سيجري يوم الأحد تصويتا على الموافقة على حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطول زعماء إسرائيل بقاء في سدة الحكم.

وإذا حصلت الحكومة الائتلافية التي تضم تيارات اليمين واليسار والوسط وأحزابا عربية، على موافقة البرلمان فستؤدي اليمين في اليوم نفسه لتنتهي بذلك فترة حكم نتنياهو الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما متصلة ليحل محله القومي نفتالي بينيت.

وإذا يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه وبينيت، وهو وزير دفاع سابق يتزعم حزب يامينا اليميني المتطرف، شكلا ائتلافا حاكما ذا قاعدة عريضة بعد انتخابات 23 مارس آذار التي لم تأت بنتائج حاسمة وكانت رابع انتخابات عامة تجريها إسرائيل في عامين.